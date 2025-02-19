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33 улицы отремонтируют в Брянске в 2025 году

2025, 19 февраля 14:34 Общество
33 улицы отремонтируют в Брянске в 2025 году
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33 улицы отремонтируют в Брянске в 2025 году. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В Брянске в текущем году в предварительный план ремонта дорог вошли 33 улицы. Больше всего объектов расположены в Бежицком районе. В перечень вошли как центральные магистрали, так и проезды в частном секторы. 

По семь дорог отремонтируют в Володарском и Советском районах. А в Фокинском районе приведут в порядок часть проспекта Московского и улицу Менжинского.

Общая протяженность дорог превысит 40,5 километра. Новый асфальт уложат на площади свыше 360 тысяч квадратных метров.

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