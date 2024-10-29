3,5 километра Московского проспекта отремонтировали в Брянске

3,5 километра дороги на Московском проспекте отремонтировали рабочие в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске подрядчик «Брянскавтодор» завершил ремонт Московского проспекта. За семь месяцев рабочие привели в порядок 3,5 километра дороги от Карачевского шоссе до путепровода.

Специалисты уложили более 82 000 квадратных метров асфальта на проезжую часть. Вдоль всего проспекта установили металлическое ограждение и 36 светодиодных светофоров. а также новые 33 электроопоры. Освещают улицу 157 светодиодных светильников.

Около поликлиники №5 появилась одноимённая остановка. Для транспорта рабочие сделали большой «карман», а площадку для пассажиров выложили плиткой. От непогоды людей защитит новый комплекс.

Работу дорожников приняла межведомственная комиссия. Она выявила недостатки в работе подрядчика. Так, строители не убрали мусор, повредили плитку на тротуаре при установке электрических опор. Кроме того, в трёх местах в автоавариях повреждено новое металлическое ограждение. Его тоже должен восстановить подрядчик.

«Ремонт проспекта Московского — хороший подарок горожанам. Но сделана только часть его. В будущем году мы планируем продолжить работы. На очереди участок проспекта от путепровода до моста через реку Десна», — отметил глава Фокинского района Александр Гаврилов.

На ремонт Московского проспекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» потратили около 207 млн рублей.