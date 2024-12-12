350 «кошек» передали депутаты формированию «БАРС – Брянск»
350 крюков-кошек передали депутаты горсовета формированию «БАРС – Брянск». Об этом в своих соцсетях сообщил командир Сергей Антошин.
Глава Брянска Марина Дбар и депутаты городского совета передали гуманитарную помощь добровольческому формированию «БАРС – Брянск». Бойцам привезли вездеходные колёса, тросы, лебёдки, печки, газ, антифриз, зимний стеклоомыватель и 350 «кошек».
«Стальной сапёрный крюк-кошка – вещь простая, но незаменимая. Таким приспособлением можно и тропинку от мин-растяжек протралить, и раненого бойца с поля боя эвакуировать, подцепив за карабин на бронежилете. Да и в хозяйстве, в нашей походной, полевой жизни такому крюку есть добрая сотня применений. Спасибо, ребята!» – написал в своих соцсетях командир формирования Сергей Антошин.