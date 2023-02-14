350 тонн снега вывезли с улиц Брянска дорожники

За выходные коммунальщики вывезли с улиц Брянска 350 тонн снега. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты дорожного управления города Брянска убирали улицы областного центра все выходные. За два дня коммунальщики вывезли около 350 тонн снега. Также за субботу и воскресенье на обработку дорог израсходовали 660 кубометров реагента.

С началом снегопада на дороги выехали около 60 коммунальных автомобилей — комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, погрузчики, грузовики. 147 человек чистят тротуары, проход и остановки вручную.

Всего с начала снежного сезона с улиц Брянска вывезли около 50 тысяч тонн снега. С 1 января на дороги высыпали 5700 кубометров реагента.