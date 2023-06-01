36 объектов водоснабжения приведут в порядок на Брянщине в этом году

36 объектов водоснабжения отремонтируют и построят в Брянской области в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В региональную программу федерального проекта «Чистая вода» включено 163 объектов в Брянской области. Почти 2 млрд рублей выделено на реализацию с 2019 по 2024 года.

В этом году работы пройдёт на 36 объектах в 22 муниципалитетах Планируется построить и реконструировать 123,5 км сетей водоснабжения, 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен и 34 насосные станции. На эти цели потратят 651,7 78 млн рублей. Муниципальные контракты уже заключены и работы начались.

За четыре года в регионе уже построено и реконструировано 77 объектов. Качественным водоснабжением обеспечены более 120 тысяч жителей.