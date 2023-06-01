36 объектов водоснабжения приведут в порядок на Брянщине в этом году
36 объектов водоснабжения отремонтируют и построят в Брянской области в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В региональную программу федерального проекта «Чистая вода» включено 163 объектов в Брянской области. Почти 2 млрд рублей выделено на реализацию с 2019 по 2024 года.
В этом году работы пройдёт на 36 объектах в 22 муниципалитетах Планируется построить и реконструировать 123,5 км сетей водоснабжения, 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен и 34 насосные станции. На эти цели потратят 651,7 78 млн рублей. Муниципальные контракты уже заключены и работы начались.
За четыре года в регионе уже построено и реконструировано 77 объектов. Качественным водоснабжением обеспечены более 120 тысяч жителей.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники поздравили юных пассажиров в честь Дня защиты детей на вокзалах в Смоленской области
На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции поздравили юных пассажиров с Днем защиты детей, подарили воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой и ещё раз напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры. Для учащихся средней школы № 10 Имени
Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!»
Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов. Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от
Табачный след
Почему курение становится катастрофой. Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки. По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10
Самбо – это по-нашему!
Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся традиционный четырнадцатый турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Воспитать мужчин Турнир по самбо проводится в Смоленской области уже в 14-й раз. В этом году он собрал 260 спортсменов из России и Республики Беларусь. По традиции перед началом соревнований
Первый раз в новый класс
В Холмовской средней школе им. Героя Советского Союза П.М. Михайлова запланирован капитальный ремонт. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в образовательное учреждение. Сегодня в школе учится 400 ребят из посёлка Холм-Жирковского, а также других населённых пунктов района. «Её техническое состояние оставляет желать лучшего. Исходя из этого, приняли решение включить школу для
Праздник для бизнеса
В День российского предпринимательства врио губернатора Василий Анохин в формате видеоконференции принял участие в форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия», который прошёл с участием Президента РФ Владимира Путина. Кроме того, глава региона стал гостем регионального форума «День предпринимателя» и открыл установочную сессию по поддержке предпринимательства. Василий Анохин поздравил представителей малого и среднего бизнеса Смоленщины с