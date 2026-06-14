38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске

2026, 14 июня 10:11

38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежедневно бригады дорожного управления города Брянска занимаются покосом травы во всех районах областного центра. 38 рабочих приводят в порядок обочины вдоль дорог и разделительные полосы. Также бригады с триммерами работают в скверах и общественных территориях. Так, за 9 июня рабочие покосили траву на площади в более 100 тысяч квадратных метров. Во дворах с обилием растительности борются сотрудники управляющих компаний.