Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске

2026, 14 июня 10:11
38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске
Источник фото

38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Ежедневно бригады дорожного управления города Брянска занимаются покосом травы во всех районах областного центра. 38 рабочих приводят в порядок обочины вдоль дорог и разделительные полосы. Также бригады с триммерами работают в скверах и общественных территориях. Так, за 9 июня рабочие покосили траву на площади в более 100 тысяч квадратных метров. Во дворах с обилием растительности борются сотрудники управляющих компаний.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами
13 июня 09:47
Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами
На улице Калинина в Брянске ночью подрядчик начнёт укладывать асфальт
11 июня 16:19
На улице Калинина в Брянске ночью подрядчик начнёт укладывать асфальт
Улицу Окружную в Брянске отремонтировали по нацпроекту
11 июня 14:23
Улицу Окружную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15499) брянск (6988) ДТП (2781) ГИБДД (2345) прокуратура (2124) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1556) коронавирус (1272) дороги (1086)