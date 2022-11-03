398 брянских семей воспользовались «Семейной ипотекой»

С начала года 398 брянских семей воспользовались программой «Семейная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа «Семейная ипотека» действует в рамках национального проекта «Демография». Получить деньги можно по ставке до 6% годовых.

С начала действия программы 1904 семей с детьми в Брянской области получили или рефинансировали ипотечный кредит на сумму 3 231,18 млн рублей. В этом году в программе приняли участие 398 брянских семей. 66 из них рефинансировали имеющийся займ.