45 машин участвуют в уборке Брянска от снега

45 машин и 90 человек убирают Брянск от снега. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске с последствиями снегопада борются дорожные службы. Ещё вчера убирать дороги выехали 22 комбинированных дорожных машины (КДМ), четыре погрузчика и четыре трактора. На улицы специалисты высыпали 673 кубометра реагента.

Пескосоляная смесь и повышение температуры растопили лёд на проезжей части. А в пятницу город убирают 19 КДМ, 13 тракторов, 10 погрузчиков и три грейдера. 90 человек убирают снег на тротуарах и остановках.