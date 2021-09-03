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464 человека и семь машин проверили брянские полицейские в ходе операции «Табор»

2021, 03 сентября 14:20 Общество
464 человека и семь машин проверили брянские полицейские в ходе операции «Табор»
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С цыганами провели 1173 профилактические беседы.

В УМВД по Брянской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Табор». Мероприятие, направленное на предупреждение, профилактику и раскрытие преступлений, совершаемых лицами цыганской национальности, проходило на территории региона с 24 по 28 августа.

В операции участвовали участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Правоохранители провели с цыганами 1173 профилактические беседы. В отделения внутренних дел для проверки доставили 169 человек, еще 295 цыган проверили по месту жительства. Также полицейские задержали и проверили семь автомобилей.

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