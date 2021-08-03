48-летнюю жительницу Брянщины накажут за купленные права

Женщину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника.

В 2018 году 48-летняя жительница Брасовского района никак не могла сдать на права, на ее счету было шесть неудачных попыток, поэтому она решилась заплатить 30 тысяч рублей инструктору, чтобы он закрыл глаза на ошибки.

Получается, до недавнего времени злоумышленница незаконно управляла транспортным средством.

Теперь «покупателю» экзамена по вождению грозит лишения свободы на срок до восьми лет.