48,8 тысячи жителей Брянска выбрали объекты для благоустройства

Количество ремонтируемых территорий определят после поступления денег.

Общественная муниципальная комиссия утвердила результаты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в Брянске по программе «Формирования комфортной городской среды». Результаты голосования представил Минстрой РФ.

Онлайн-голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. Горожане выбирали территории из предложенных 12 дизайн-проектов – по три от каждого района.

Наибольшее количество голосов набрали парк культуры и отдыха «Юность», парк металлургов по улице Ново-Советской и сквер у самолета. Меньше всего голосов получили зона отдыха за ГДК Володарского района, сквер имени Пушкина в Володарском районе и территория у домов № 170 и № 172 по улице Вокзальной.

В голосовании приняли участие 48,8 тысячи жителей Брянска.

Количество общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году, определят исходя из объема поступивших средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды».