5 января синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в Брянской области
5 января на территории Брянской области облачно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами гололед, местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, днем восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью от -4ºC до +1ºC, днем от -3ºC до +2ºC.
Читайте также
Новости регионов
Мошенник-арендатор обманул смолянина на почти 40 тысяч
Интернет-мошенник обманул смолянина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина пояснил полицейским, что обратил внимание на информацию о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Смолянин позвонил по указанному номеру для уточнения деталей. Мошенник обманул смолянина, и он самостоятельно перевел 37 тысяч рублей на указанный расчетный счет.
Туман и гололед ожидают смолян в понедельник
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в понедельник, 4 января. Будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем -3°C…+2°C.
В Смоленской области за сутки умер еще один человек с коронавирусом
По данным на 3 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждены 17534 случая заболевания у жителей Брянской области. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 15 человека. Скончались
Мужчина умер в результате пожара в Дорогобужском районе
1 января в 13:38 в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В деревне Мясники полыхал двухквартирный жилой дом. В одной из которых пожарными был обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. Пламя было ликвидировано. Одна из квартир сгорела полностью, у второй огонь уничтожил кролю. Напомним, огонь
Иномарка загорелась в деревне Баскакова
В 06:55 01 января 2021 года произошел пожар в деревне Баскаково Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. На месте пожарные увидели, что огонь охватил Mitsubishi Lancer. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, дом значительно пострадал в результате пожара в
При пожаре в Дорогобужском районе пострадал человек
В 13:38 01 января 2021 года на улице Садовая в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Прибывшие пожарные увидели, что огонь охватил здание жилого дома. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб уточняются специалистами.