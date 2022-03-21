500 килограмм гуманитарной помощи собрали в Белых Берегах

В Брянске в приёмке, сортировке и отгрузке продуктов и вещей задействованы около 150 волонтёров.
Около месяца в Доме волонтёра по улице Фокина, 31, работает оперативный штаб «Мы вместе». Там собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Сюда привозят продукты и вещи из всех районов города.
Например, из посёлка Белые Берега. Там собирать гуманитарную помощь начали в Доме культуры в конце февраля. Первую партию гуманитарного груза белобережцы отправили в оперштаб в начале марта. А теперь собрали ещё 500 килограмм подгузников, пелёнок, детского питания, продуктов, медицинских принадлежностей, одежды для детей и взрослых, игрушек и канцтоваров.
В Брянске в приёмке, сортировке и отгрузке продуктов и вещей участвуют около 150 добровольцев: школьники, студенты, молодёжь и «серебряные» волонтёры. За месяц работы в Дом волонтёра принесли свыше 40 тонн вещей и продуктов.
Гуманитарную помощь от организаций и граждан принимают в:
— Доме волонтера: улица Фокина, 31, телефоны +7 (980) 310-69-09, +7 (910) 234-44-61;
— Поселке Белые Берега: улица Ленина, 17, телефон 71-43-11.
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