557 млн рублей направили на программу «Инициативное бюджетирования» на Брянщине

За пять лет в Брянской области проектов инициативного бюджетирования реализовали на 557 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Программа благоустройства «Инициативное бюджетирования» работает в Брянской области пять лет .
«Наш регион первым включился в программу инициативного бюджетирования, получил большую поддержку жителей, и сегодня это 498 реализованных народных проектов, на воплощение которых было направлено 557 млн рублей из которых 519,6 млн рублей — это средства регионального бюджета, а 27,5 млн рублей — софинансирование предприятий, организаций и жителей», – отметил Александр Богомаз.
Большинство проектов в Брянской области связаны с восстановлением мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятников.
«За пять лет в рамках инициативного бюджетирования построен и отремонтирован 241 мемориал землякам, героям — освободителям, защищавшим Брянскую землю. 78 проектов было реализовано в части благоустройства. Построено 147 спортивных и детских площадок. 31 проект реализован в сфере коммунального хозяйства», – добавил глава региона.
В 2018 году было подано всего 11 инициатив. Через год число заявок увеличилось до 145. А в этом году реализуют 246 проектов.
«Главная задача органов власти — сделать все, чтобы этот инструмент был направлен на то, что действительно необходимо жителям в том или ином поселении, а средства, направленные на реализацию этой программы, эффективно использовались», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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