580 литров мёда продали на ярмарке в Брянске

На ярмарке выходного дня жители и гости областного центра купили 580 литров мёда, сообщили в горадминистрации.

10 сентября в Брянске состоялась очередная ярмарка выходного дня. В ней участвовали 169 сельхозтоваропроизводителей из 19 районов региона.

За время работы на пяти точках жители и гости города купили 86,6 т картофеля, 1,55 т капусты, 0,7 т перца, 1,95 т моркови, 1,6 т свеклы, 2,15 т лука. Также производители продали 3,5 т яблок и 1,3 т груш. Кроме того, покупатели приобрели 580 литров мёда.

Также аграрии реализовали саженцы плодово-ягодных культур на 155 тысяч рублей.

сельх