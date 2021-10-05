6 октября в Брянской области включат электросирены и громкоговорители

В регионе проверят системы оповещения

6 октября в Брянской области, как и в других регионах России, пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

С 10.40 с помощью электросирен и громкоговорителей подадут сигнал «Внимание всем!». Затем информационный сигнал передадут в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В МЧС брянцев призвали сохранять спокойствие: подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.