64-летний мужчина пропал в городе Карачеве

2026, 26 марта 14:32

64-летнего мужчину в городе Карачеве ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В городе Карачеве пропал Пётр Петрович Пересунько. 64-летний мужчина ушёл из дома 24 марта. Обратно он не вернулся и на связь с родными не вышел.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы и борода, зелёные глаза. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, серые брюки, чёрные кроссовки и тканевую кепку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии волонтёрского отряда 88007005452 или полиции 02, 102.