64-летний мужчина пропал в городе Карачеве

2026, 26 марта 14:32
64-летнего мужчину в городе Карачеве ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

В городе Карачеве пропал Пётр Петрович Пересунько. 64-летний мужчина ушёл из дома 24 марта. Обратно он не вернулся и на связь с родными не вышел. 

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы и борода, зелёные глаза. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, серые брюки, чёрные кроссовки и тканевую кепку. 

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии волонтёрского отряда 88007005452 или полиции 02, 102.

