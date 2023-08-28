651 млн рублей потратят на реконструкцию водопровода на Брянщине

В этом году 651 млн рублей потратят на реконструкцию водопроводной сети в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в Брянской области. В этом году работы пройдут на 36 объектах в 22 муниципальных образованиях региона.

Специалистам предстоит построить или реконструировать 123,5 км сетей водоснабжения, 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен и 34 насосные станции. На работы предусмотрено 651,778 млн рублей.