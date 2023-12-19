70 спецмашин убирают Брянск от снега

70 спецмашин убирают улицы Брянска от снега и наледи. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожные службы Брянска продолжают убирать и вывозить снег с улиц. Ночью коммунальщики чистили путепровод по проспекту Московскому, Октябрьский, Первомайский, Малыгинский мосты и подъезды к ним. Уборкой занимались 45 единиц техники. За сутки с улиц вывезли 4875 тонн снега.

В дневной уборке 19 декабря задействовано 70 единиц техники. Они будут убирать центральные улицы и дороги в частном секторе по заявкам жителей.