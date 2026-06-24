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ЖКХ

715 тонн асфальтобетонной крошки использовали для ремонта в Володарском районе Брянска

2026, 24 июня 12:09
715 тонн асфальтобетонной крошки использовали для ремонта в Володарском районе Брянска
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715 тонн асфальтобетонной крошки использовали для ремонта в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

В городе Брянске продолжается капитальный ремонт дорог. Но рабочие обновляют не только крупные магистрали. Небольшие дорожки также приводят в порядок. Для этого используют асфальтобетонную крошку, которую получают после фрезеровки верхнего слоя асфальта на проезжей части.

В Володарском районе строители отремонтировали проезды к социально важным объектам: гимназии №3, школе №49, к детскому саду №135 «Радужный» и к центру детско-юношеского туризма в посёлке Снежка.  Также обновили дорожки к домам и контейнерные площадки по улицам Мичурина, Абашева, Рылеева, Фосфоритной, Кольцова, Профсоюзов, 5-го Декабря, Володарского, Радищева и Кольцова. На это израсходовали почти 715 тонн асфальтобетонной крошки.

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