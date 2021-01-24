72 единицы техники очищают улицы Брянска от снега

Всего за сутки с городских улиц дорожники вывезли 2349 тонн снега, из них 500 — ночью, сообщает Брянская администрация.

25 января в Смоленске отключат холодную воду Несколько домов в Смоленске останутся без холодной воды 25 января. В связи с ремонтными и технологическими работами 25 января будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: — с 09.00 до 17.00 – пр-т Строителей, 8, 10; — с 10.00 до окончания работ – ул. Крупской, 30а, 40, 40а, 40а (корп. 1), 44а, 44б, 44в, 46,

В Смоленской области продолжает расти число смертей от коронавируса Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил данные о ситуации в регионе сегодня, 23 января. В течение 24 часов в Смоленской области умерли еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперштаба. Всего за время распространения вируса в регионе умерли 418 человек, заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 189 человек.

Коронавирус унес жизни еще шести жителей Смоленской области К 22 января 2021 года на территории Смоленской области выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 20 685 лабораторно-подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 288 смолян получили положительный результат на тест на коронавирусом и выписались из больниц. Так, число выздоровевших продолжает стремительно расти.

В Смоленской области умерли еще пять пациентов с COVID-19 К 21 января 2021 года на территории Смоленской области выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 20 496 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 187 смолян получили положительный результат на тест на коронавирусом и выписались из больниц. Так, число выздоровевших продолжает расти. 16

В Рославле горела баня Днем 20 января на улице Мичурина горела баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Первым возгорание увидел хозяин, когда вернулся из магазина, и вызвал пожарных. Огнеборцы прибыли к месту вызова за считанные минуты. Одна из возможных причин возгорания — перекал печи. В результате деревянная кровля бани частично выгорела. Напомним, ночью в Смоленске горела