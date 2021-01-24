Город32

72 единицы техники очищают улицы Брянска от снега

2021, 24 января 12:15 Общество
72 единицы техники очищают улицы Брянска от снега
Источник фото

Ночью в Брянске работали 23 машины КДМ, самосвалы и погрузчики – чистили дороги и вывозили снега.

Всего за сутки с городских улиц дорожники вывезли 2349 тонн снега, из них 500 — ночью, сообщает Брянская администрация.

В общей сложности на улицах города трудится 72 единицы специализированной коммунальной техники и 103 человека.

Читайте также
На Брянщине отремонтируют 65 км дорог в рамках нацпроекта
23 января 10:48
На Брянщине отремонтируют 65 км дорог в рамках нацпроекта
С 19 по 21 января брянские сотрудники ГИБДД удалили с дорог 70 пьяных пешеходов
22 января 19:30
С 19 по 21 января брянские сотрудники ГИБДД удалили с дорог 70 пьяных пешеходов
Для брянских школьников стартовал конкурс телесюжетов к 23 февраля
22 января 17:46
Для брянских школьников стартовал конкурс телесюжетов к 23 февраля
На Брянщине отпраздновала юбилей одна из старейших членов «Единой России»
22 января 17:11
На Брянщине отпраздновала юбилей одна из старейших членов «Единой России»

Новости регионов

23.01.2021 14:03
25 января в Смоленске отключат холодную воду
Несколько домов в Смоленске останутся без холодной воды 25 января. В связи с ремонтными и технологическими работами 25 января будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: — с 09.00 до 17.00 – пр-т Строителей, 8, 10; — с 10.00 до окончания работ – ул. Крупской, 30а, 40, 40а, 40а (корп. 1), 44а, 44б, 44в, 46,
23.01.2021 13:00
В Смоленской области продолжает расти число смертей от коронавируса
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил данные о ситуации в регионе сегодня, 23 января. В течение 24 часов в Смоленской области умерли еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперштаба. Всего за время распространения вируса в регионе умерли 418 человек, заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 189 человек.
22.01.2021 13:07
Коронавирус унес жизни еще шести жителей Смоленской области
К 22 января 2021 года на территории Смоленской области выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 20 685 лабораторно-подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 288 смолян получили положительный результат на тест на коронавирусом и выписались из больниц. Так, число выздоровевших продолжает стремительно расти.
21.01.2021 14:05
В Смоленской области умерли еще пять пациентов с COVID-19
К 21 января 2021 года на территории Смоленской области выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 20 496 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 187 смолян получили положительный результат на тест на коронавирусом и выписались из больниц. Так, число выздоровевших продолжает расти. 16
21.01.2021 13:52
В Рославле горела баня
Днем 20 января на улице Мичурина горела баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Первым возгорание увидел хозяин, когда вернулся из магазина, и вызвал пожарных. Огнеборцы прибыли к месту вызова за считанные минуты. Одна из возможных причин возгорания — перекал печи. В результате деревянная кровля бани частично выгорела. Напомним, ночью в Смоленске горела
21.01.2021 13:23
ЛО МВД России на станции Смоленск второй год подряд признан лучшим среди линейных подразделений УТ МВД России по ЦФО
По результатам оперативно-служебной деятельности за 2020 год линейный отдел МВД России на станции Смоленск, как и в 2019 году, вновь признан лучшим подразделением УТ МВД России по ЦФО. На итоговой коллегии в Москве начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин наградил подразделение кубком «За первое место по результатам оперативно-служебной деятельности

Актуальные темы

Общество
Власти Брянска с лета отменят 24 коммерческих маршрута
Происшествия
Молодой брянец задержан за попытку создать экстремистское сообщество
Экономика
В Брянске обещают до 255 тысяч рублей «чистыми» директору розничной сети магазинов
Происшествия
На Брянщину экстрадировали из Беларуси предполагаемого главаря контрабандистов
Происшествия
Обвинение запросило для сына брянского экс-зама губернатора пять лет общего режима

Новости партнёров

О технологическом присоединении
О технологическом присоединении

В Брянское  УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.

На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

Оформить билеты в железнодорожных кассах поможет искусственный интеллект
Оформить билеты в железнодорожных кассах поможет искусственный интеллект

Для повышения качества и скорости обслуживания пассажиров на вокзалах холдинг «РЖД» внедряет систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования.

В Брянскэнерго обновилась Доска почета
В Брянскэнерго обновилась Доска почета

По итогам работы в 2020 году портреты 20 лучших сотрудников филиала «Россети Центр Брянскэнерго» занесены на Доску почета энергопредприятия.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.