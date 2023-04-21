73 объекта планируют достроить на Брянщине

В этом году в Брянской области планируют достроить 73 объекта. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Итоги работы строительной отрасли за 2022 год и задачи на этот год обсудили на заседании Коллегии Минстроя России и Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.
«В этом году мы сдаем крытый футбольный манеж в Брянске, завершается реконструкция здания детского дома под детский сад в Жуковке, бассейна в Бежице.
Всего в планах на этот год — 73 объекта. Продолжается реконструкция аэропортового комплекса, с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов строится детский сад по улице Флотской, школа на 1225 мест, в том же микрорайоне ведется строительство улично-дорожной сети.
Ведется строительство поликлиники в Советском районе Брянска, хирургического корпуса областной детской больницы», – рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области уточнил, что подрядные организации уже определили для школы в районе старого аэропорта и реконструкция ледового дворца «Пересвет» в Брянске.
«На этот год запланировано строительство пристройки к зданию школы № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина в Брянске, пристройки на 500 мест к школе № 1 в Сураже, реконструкция пристройки к школе № 1 в Жуковке, строительство столовой для Мглинской школы №1, зданий для мировых судей судебных участков в Стародубском, Суземском районах,
спортивно-оздоровительного комплекса в п. Локоть, дворца зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство центра лыжного спорта в Брянске, Центра культурного развития в Почепе, аэровокзального комплекса международного аэропорта «Брянск», – добавил брянский губернатор.
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