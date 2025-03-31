80 деревьев посадили в Фокинском районе Брянска

80 саженцев клёнов и рябины посадили в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напротив дома №100 по проспекту Московскому в Брянске прошла экологическая акция. Здесь убрали аварийные старые деревья и участок оголился. Взамен чиновники депутаты, представители силовых структур и волонтёры высадили 80 саженцев клёнов и рябины.

«Посадка деревьев накануне 80-летия Победы призвана объединить людей. Всем предлагаю включиться в это мероприятие в знак благодарности к нашим предкам, ведь дерево — символ жизни. Мы подаем будущему поколению хороший пример», — сказал глава горадминистрации Александр Макаров.

С саженцами помог начальник регионального управления лесами Владимир Дзубан. За аллей будут ухаживать сотрудники дорожного управления.