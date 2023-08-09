843 ребенка сядут за парты школы №25 в Брянске

1 серия за парты школы №25 в Брянске сядут 843 ребенка в 32 классах. Об этом рассказали в городской администрации.

Первый замглавы администрации Брянска Сергей Антошин в рамках приемки образовательных учреждений к новому учебному году посетил школу №25. Он закончил ее 36 лет назад. За парты школы №25 1 сентября сядут 843 школьника в 32 классах.

«Подготовка к новому учебному году проведена большая. Детей нет, зато есть возможность спокойно заниматься строительными работами, прежде всего косметическими. Мы очень рассчитываем, что в следующем году в школу придет долгожданный капитальный ремонт», — отметил директор школы №25 Александр ЖУКОВ.

В школе к новому учебному году отремонтировали 20 кабинетов и обновили спортзал, а также заменили около 300 окон и починили кровлю.

«В малом спортзале можно организовать зал борьбы, для этого нужно попасть во всероссийский проект «Самбо в школу». Это станет достойным дополнением капремонта 25-й школы», — подчеркнул Сергей Антошин.