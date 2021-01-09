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9 января в Брянской области ожидается до -5ºC

2021, 09 января 12:20 Общество
9 января в Брянской области ожидается до -5ºC
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9 января на территории Брянской области облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Временами небольшие, ночью местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер западной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью от -5ºC до 0ºC, днем от -5ºC до 0ºC.

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