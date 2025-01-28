900 человек посетили новый кинозал в Злынке за месяц

За месяц 900 человек посетили новый кинозала в Злынке, созданный при поддержке Фонда кино. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Злынковском доме культуры перед самым Новым годом открылся новый кинозал. 26 декабря первые зрители посмотрели российский музыкальный фильм «Летучий корабль» (6+). За месяц в кинозале прошли 54 сеанса. Их посетили 900 человек.
Оборудование для кинозала купили по программе «Модернизация кинозалов в малых городах, сёлах и прочих населённых пунктах, с проживанием до 500 тысяч человек». Деньги выделил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда».
Помимо установки современного цифрового проекционного кинооборудования и акустической системы, в ДК отремонтировали помещение кассы и установили оборудование для продажи билетов.
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