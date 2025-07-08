93 двора отремонтируют в Брянской области по нацпроекту в 2025 году

93 двора и 32 общественных территории отремонтируют в Брянской области по нацпроекту в 2025 году. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в региона благоустроят 93 двора и 32 общественных территорий. В их число также вошли восемь участников рейтингового голосовании в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Дятьково, Унече, Глинищево, Стародубе и Злынке. На это выделено свыше 330 млн рублей. На двух общественных и 20 дворовых территориях работы уже завершены.

«По результатам проведенных процедур электронных аукционов сложилась экономия, поэтому есть возможность дополнительно благоустроить еще ряд общественных территорий», – уточнил губернатор Александр Богомаз.