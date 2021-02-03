Аэропорт Брянска предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов

В ближайшие два дня в регионе ожилается ощутимое ухудшение погодных условий.

В неофициальной группе брянского аэрпорта во ВКонтакте появилась предупреждение о возможных задержках рейсов из-за серьезного ухудшения метеоусловий в ближайшие два дня.

Сообщается, что сегодня и завтра в Брянске и области возможны колебания температуры от минус 4 до плюс 2. Сегодня после обеда ожидается снег и порывы ветра до 10-12 метров в секунду.

На завтра синоптики прогнозируют утром от нуля до минус 1 градусов, к обеду — снег с дождем, ледяной дождь, сильный снегопад, а к вечеру — снижение темературы до минус 5 — минус 7 градусов.

В этих условиях возможны возникновение гололеда и тумана, что не способствует полетам.

Пассажирам, планирующим вылетать из Брянска или возвращаться в город самолетом в эти два дня, рекомендуется уточнять ситуацию по конкретному рейсу в авиакомпании-перевозчике или аэропорту по телефону в Брянске: 64-44-20.