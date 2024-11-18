Аграриев поздравили с профессиональным праздником в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском государственном аграрном университете прошло торжественное мероприятие. Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности там чествовали представителей этой отрасли.

Передовиков агропромышленного комплекса региона поздравили губернатор Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Мы сегодня не только кормим страну, обеспечиваем ее продовольственную безопасность, но и продаем продукты питания за рубеж. Это показатель работы сельского хозяйства, его эффективного ведения. И я вам еще раз от всей души говорю слова благодарности. Мира, добра, благополучия, здоровья и, конечно же, Победы», — подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшим специалистам отрасли губернатор вручил медали и грамотами. Также труженики сельского хозяйства получили Почётные звания и приз губернатора Брянской области «Золотой колос» и денежную премию. А победителям номинаций «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения» и «Лучший комбайнер» глава региона передал ценные призы.

Творческие коллективы региона поздравили виновников торжества лучшими номерами.