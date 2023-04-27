Акции «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске

На площади Воинской Славы в Брянске стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии Дня Победы на площади Воинской Славы собрались студенты, активисты и волонтеры штаба и жители. Память героев они почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию стеллы. Также на площади Воинской Славы прошёл концерт.

Так был дан старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры штаба «МЫВМЕСТЕ» вручали всем желающим символ Победы. Акция продлится до 9 мая.