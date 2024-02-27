Брянские волонтёры изготовили более ста комплектов сухого душа для военных
Брянские серебряные волонтёры Навлинского района изготовили более ста комплектов сухого душа для военных. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Волонтёры серебряного возраста из комплексного центра социального обслуживания Навлинского района помогают военнослужащим. «Добротворцы» собрались вместе, чтобы изготовить необходимую вещь на передовой. За несколько часов они сделали более ста комплектов сухого армейского душа. В дальнейшем их передадут военнослужащим.
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