Образование

2237 выпускников сдадут ЕГЭ в Брянске

2026, 10 апреля 12:01
2237 выпускников сдадут ЕГЭ в Брянске в 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку к государственной итоговой аттестацией в школах. В этом году 2237 выпускников 11-х классов сдадут ЕГЭ. Для них подготовят 16 пунктов в учебных заведениях. В двух пунктах экзамены смогут сдать ученики с ограниченными возможностями по здоровью. 

Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ остаётся обществознание 

«Самым популярным предметом по выбору для сдачи единого государственного экзамена, как и в прошлом году, у выпускников текущего года стало обществознание. Его пожелали сдать 1040 школьников. Физику будут сдавать 620 выпускников. На третьем месте информатика, знания по которой покажут 585 человек. Далее по популярности идут биология, история и химия», — рассказал начальник управления образования Альберт Малкин.

Два обязательных экзамена — по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Математику базового уровня сдадут 959 выпускников.

