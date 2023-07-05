Актовый зал появится в школе деревни Щегловка

Цифровые лаборатории и актовый зал появится после капремонта школы в деревне Щегловка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области проверил ход капитального ремонт в школе деревни Щегловка. Здесь учатся 52 ребенка, в том числе из трех близлежащих населенных пунктов. ремонт здесь идёт в хорошем темпе.

«Приступили к внутренней отделке, в спортзале оборудуют душевые кабины, закуплен спортинвентарь, новые станки в мастерские, мебель, цифровые лаборатории для кабинетов физики и химии, компьютеры. Школа большая, два этажа, но до ремонта столовая и кухня были в одном помещении. Обсудили с подрядчиком, что нужно это исправить: сделаем обеденный зал, где можно будет одновременно кормить всех учеников и использовать при необходимости как актовый зал для проведения мероприятий», – рассказал Александр Богомаз.

Глава региона также поручил отремонтировать дорогу, ведущую к школе.