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Актовый зал появится в школе деревни Щегловка

2023, 05 июля 14:25 Общество
Актовый зал появится в школе деревни Щегловка
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Цифровые лаборатории и актовый зал появится после капремонта школы в деревне Щегловка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Губернатор Брянской области проверил ход капитального ремонт в школе деревни Щегловка. Здесь учатся 52 ребенка, в том числе из трех близлежащих населенных пунктов. ремонт здесь идёт в хорошем темпе. 

«Приступили к внутренней отделке, в спортзале оборудуют душевые кабины, закуплен спортинвентарь, новые станки в мастерские, мебель, цифровые лаборатории для кабинетов физики и химии, компьютеры. Школа большая, два этажа, но до ремонта столовая и кухня были в одном помещении. Обсудили с подрядчиком, что нужно это исправить: сделаем обеденный зал, где можно будет одновременно кормить всех учеников и использовать при необходимости как актовый зал для проведения мероприятий», – рассказал Александр Богомаз.

Глава региона также поручил отремонтировать дорогу, ведущую к школе.

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