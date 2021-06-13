Александр Есаулов возглавил МО МВД России «Клинцовский»

Он пообещал усилить эффективность работы отдела.

Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов представил личному составу начальника межмуниципального отдела МВД России «Клинцовский» Александра Есаулова.

Как сообщает региональное УМВД, Александр Есаулов начал службу в органах внутренних дел в 1993 году в должности участкового инспектора милиции Комаричского РОВД. На протяжении 18 лет служил на различных должностях в ОВД Комаричского района.

В июле 2011 года назначен на должность заместителя начальника МО МВД России «Севский» – начальника полиции. С июля 2013 года по май 2020 года проходил службу в должности начальника отделения полиции (реализующего задачи и функции ОВД на территории Комаричского муниципального района) МО МВД России «Севский».

С мая 2020 года возглавлял МО МВД России «Навлинский».

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней, нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД России» 2-й степени.

Александр Есаулов пообещал приложить все усилия для повышения эффективности служебной деятельности подразделения.