Александр Есаулов возглавил МО МВД России «Клинцовский»

Он пообещал усилить эффективность работы отдела.
Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов представил личному составу начальника межмуниципального отдела МВД России «Клинцовский» Александра Есаулова.
Как сообщает региональное УМВД, Александр Есаулов начал службу в органах внутренних дел в 1993 году в должности участкового инспектора милиции Комаричского РОВД. На протяжении 18 лет служил на различных должностях в ОВД Комаричского района.
В июле 2011 года назначен на должность заместителя начальника МО МВД России «Севский» – начальника полиции. С июля 2013 года по май 2020 года проходил службу в должности начальника отделения полиции (реализующего задачи и функции ОВД на территории Комаричского муниципального района) МО МВД России «Севский».
С мая 2020 года возглавлял МО МВД России «Навлинский».
Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней, нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД России» 2-й степени.
Александр Есаулов пообещал приложить все усилия для повышения эффективности служебной деятельности подразделения.
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