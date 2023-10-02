Аллею героев высадили в брянской школе

Аллею героев в честь погибших военных высадили в школе Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

В школе №72 в Брянске торжественно заложили Аллею героев. На территории высадили рябины в память о погибших военнослужащих в зоне спецоперации.

К посадке деревьев присоединились школьники, юнармейцы, волонтеры, родственники военных, а также глава Советской районной администрации Денис Семенов и депутат Алексей Солонкин.

После этого участники акции почтили память героев минутой молчания.