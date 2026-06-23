«Аллею выпускников» высадили студенты брянского техникума

2026, 23 июня 10:33

«Аллею выпускников» высадили студенты брянского техникума. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе на территории Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева в областном центре прошло экологическое мероприятие. Студенты, закончившие обучение в 2026 году, под руководством директора Андрея Сидоренко и своих кураторов заложили «Аллею выпускников». Они высадили на территории образовательного учреждения туи.

«Пусть каждое посаженное дерево станет началом новой истории и символом наших общих надежд», — отметил руководитель техникума.