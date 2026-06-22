Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянский шашист привёз серебряную медаль из Краснодарского края

2026, 22 июня 16:35
Брянский шашист привёз серебряную медаль из Краснодарского края
Источник фото

Брянский шашист привёз серебряную медаль из Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края прошли XII всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2026». Участие в них приняли 118 человек из 20 регионов. 

Среди мужчин выступил житель города Сельцо Василий Маркин. В дисциплине «стоклеточные шашки-молниеносная игра» он занял 5 место. В дисциплине «стоклеточные шашки» среди 14 шашистов из восьми регионов брянец набрал 12 очков из 14 возможных. Он завоевал серебряную медаль. Победитель из Санкт-Петербурга также набрал 12 очков, но опередил брянца по дополнительному показателю.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская команда выиграла Кубок России по флаг‑футболу
22 июня 15:33
Брянская команда выиграла Кубок России по флаг‑футболу
Юные брянские лыжники завоевали две медали в Обнинске
22 июня 14:39
Юные брянские лыжники завоевали две медали в Обнинске
Памятные акции прошли в Брянской области в День памяти и скорби
22 июня 14:23
Памятные акции прошли в Брянской области в День памяти и скорби

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15590) брянск (7004) ДТП (2786) ГИБДД (2350) прокуратура (2127) уголовное дело (2073) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1090)