Брянский шашист привёз серебряную медаль из Краснодарского края

2026, 22 июня 16:35

Брянский шашист привёз серебряную медаль из Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края прошли XII всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2026». Участие в них приняли 118 человек из 20 регионов.

Среди мужчин выступил житель города Сельцо Василий Маркин. В дисциплине «стоклеточные шашки-молниеносная игра» он занял 5 место. В дисциплине «стоклеточные шашки» среди 14 шашистов из восьми регионов брянец набрал 12 очков из 14 возможных. Он завоевал серебряную медаль. Победитель из Санкт-Петербурга также набрал 12 очков, но опередил брянца по дополнительному показателю.