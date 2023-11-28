Аналитик Минтруда России встретилась с брянскими мамами

Аналитик Минтруда России рассказала о личном бренде брянскими мамам. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Кадровом центре «Работа России» Брянска прошла шестая встреча коллективного офиса «Мама-профи». Эксперты пообщались с участницами на тему «Личный бренд».

Так, ведущий научный сотрудник РАНХиГС Екатерина Карпенко поделилась с мамами рекомендациями о самопрезентации. А аналитик ВНИИ труда Минтруда России и практикующий бизнес-коуч Светлана Глазкова поделилась опытом в создании личного бренда. Также она рассказала о стратегии позиционирования бренда на рынке. Участницы офиса смогли проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также факторы, помогающие и мешающие достижению цели.

А в завершении участница третьего потока коллективного офиса «Мама-профи» Юлия Абрамова рассказала о развития собственного бизнеса по производству спортивной одежды.