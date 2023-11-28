Аналитик Минтруда России встретилась с брянскими мамами

Аналитик Минтруда России рассказала о личном бренде брянскими мамам. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
В Кадровом центре «Работа России» Брянска прошла шестая встреча коллективного офиса «Мама-профи». Эксперты пообщались с участницами на тему «Личный бренд».
Так, ведущий научный сотрудник РАНХиГС Екатерина Карпенко поделилась с мамами рекомендациями о самопрезентации. А аналитик ВНИИ труда Минтруда России и практикующий бизнес-коуч Светлана Глазкова поделилась опытом в создании личного бренда. Также она рассказала о стратегии позиционирования бренда на рынке. Участницы офиса смогли проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также факторы, помогающие и мешающие достижению цели.
А в завершении участница третьего потока коллективного офиса «Мама-профи» Юлия Абрамова рассказала о развития собственного бизнеса по производству спортивной одежды.
23.11.2023 14:51
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
22.11.2023 14:13
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – 16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо». Нужен результат – Любые спортивные соревнования – это проверка каждого на физическую