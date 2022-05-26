Андрея Паршикова назначили прокурором Гордеевского района

После окончания университета и службы в Вооруженных силах Российской Федерации работал помощником прокурора Сельцо, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области, помощником прокурора Брянска, прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений органами СК РФ управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Выгоничского района.

В обновленные помещения с новой мебелью Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма – за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию – почти 20 тысяч экспонатов Он впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в годы войны. В новое место – здание начала ХХ

За победу на татами. В Смоленске прошел турнир по дзюдо, посвященный 77-й годовщине Великой Победы Ежегодный турнир собрал молодых борцов не только из Смоленской области, но и других субъектов страны. В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Межрегиональные соревнования по дзюдо, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли во Дворце спорта «Юбилейный». Приветствуя собравшихся, председатель Смоленской областной Думы, глава попечительского совета региональной

Вдыхающие пар. Чем опасны электронные сигареты? Курение — вид бытовой наркомании, а табак — это уникальный потребительский продукт. Уникальность его заключается в том, что это единственный распространяемый легально продукт, который причиняет вред при применении по прямому назначению. Предложение в ответ на спрос Во всём мире принимаются антитабачные меры. По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2020 году насчитывалось 1,3 млрд

Место, где хранится история. Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма — за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию — почти 20 тысяч экспонатов. Сегодня учреждение продолжает развиваться, и помочь ему в этот деле вызвались представители проекта «Связь Поколений». «Стало тесно» Музей впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в

Кто в ответе за уборку? Только после вмешательства губернатора Алексея Островского во дворе жилого дома №14 по ул. Энгельса в Смоленске убрали скопившийся за несколько лет мусор, хотя жители добивались этого от коммунальных служб долгие месяцы. Ранее в одной из групп в социальных сетях была опубликована жалоба местной жительницы. «Это не свалка, это мой двор в центре города», — возмутилась