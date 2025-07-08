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Аномальную жару прогнозируют в Брянской области

2025, 08 июля 14:52 Общество
Аномальную жару прогнозируют в Брянской области
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Аномальную жару прогнозируют в Брянской области на ближайшие пять дней. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

 

Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует опасное метеорологическое явление. В регионе ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура превысит 26-28 градусов , что выше нормы на 7-9 градусов. Жара продлится с 9 по 13 июля 2025 года.

«В результате возрастает вероятность возникновения ландшафтных пожаров, гибели людей на водоёмах, травматизма населения, вследствие тепловых, солнечных ударов и обезвоживания», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

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