Белая Берёзка, небольшой посёлок Трубчевского района, стал местом открытия трогательного мемориала. К 80-летию Великой Победы здесь появилась Аллея памяти, посвящённая не только ветеранам ВОВ, но и землякам, погибшим в ходе специальной военной операции.

На баннерах разместили портреты десяти местных жителей, отдавших жизни за Родину в современном конфликте. Рядом установлена Стена памяти, где ежегодно чтят память ветеранов войны, партизан и тружеников тыла.

«Это место стало центром притяжения для всех жителей посёлка», — отмечают местные. В приграничном населённом пункте, где звуки обстрелов — не редкость, такие мемориалы приобретают особое значение, связывая прошлое и настоящее, напоминая о героизме земляков разных поколений.

Примечательно, что инициатива создания Аллеи исходила от самих жителей, которые, несмотря на сложную обстановку, находят в себе силы не только выживать, но и сохранять историческую память.

И культурная жизнь здесь продолжает активно развиваться, демонстрируя стойкость приграничного региона. В городе успешно проходят масштабные музыкальные мероприятия, такие как концерт «Музыкальная весна», где выступают молодые таланты — выпускники школы современной музыки GUITAR COLLEGE, вокалисты, гитаристы и другие исполнители. Подобные события не только поддерживают творческий дух города, но и создают атмосферу стабильности и развития.

Источник – сайт АиФ-Брянск