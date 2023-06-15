Асфальт провалился на дороге в Брянске из-за канализационной сети

Асфальт на улице Клинцовской в Брянске провалился на дороге из-за канализационной сети. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты выяснили причину провалов на дороге на улице Клинцовской в областном центре. Специалисты дали заключение, что грунт просел из-за канализационной сети, расположенной на глубине четырёх метров под дорогой. Также оказалось, что дорога начала рушится ещё в трёх местах.

Ямы заасфальтировали. Но в течении двух недель на этих участках сделают ремонт: подсыпят дополнительный слой щебня и заделают большими картами.