Асфальт укладывают рабочие на брянской трассе Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня

2026, 25 июня 16:29

Асфальт укладывают рабочие на брянской трассе Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Новозыбковском городском округе идёт капитальный ремонт участка трассы Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня. 4,7 километра дороги обновляет подрядная организация АО «Брянскавтодор».

В настоящее время рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Дороги обновляют методом холодной регенерации: верхний слой с дороги сняли, перемешали его с вяжущими и цементными компонентами, а затем уложили в основание проезжей части.

Подрядчик также отремонтирует автобусные остановки и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров установят четыре новых павильона.

В завершении ремонта на трассе поставят дорожные знаки и нанесут разметку. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».