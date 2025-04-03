Асфальтовые заводы начали работать в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске установилась тёплая и солнечная погода. С начала апреля стартовала работа асфальтовых заводов и на дороги выехала техника для ремонта дорог.

В Советском районе рабочие заделывают ямы на проспекте Ленина, улицах Дуки и Красноармейской. На улице Степной латали асфальт с помощью установки «Белта». Струйно-инъекционный способ ремонта дорожного покрытия. позволяет качественно заделать небольшие ямы.

Кроме того, специалисты восстанавливают асфальт на улице Никитина, Бежицкой и Волочаевской.