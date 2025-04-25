Аварийный двухэтажный дом снесли в Брянске

Аварийный двухэтажный дом на проспекте Московском снесли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За шесть лет в Брянске расселили 47 домов, признанных аварийными. Большинство из них — двухэтажки,построенные более полвека назад.

Один из таких домов стоял по проспекту Московскому, 80. Из 24 квартир переселили 84 человека. Дорожное управление Брянска снесло здание. А в мае планируют завершить демонтаж дома №76 по проспекту Московскому. В очереди на снос находятся ещё четыре: №10а по улице 22 Съезда КПСС, №34 по улице Академика Королева, №1 и 2а по улице Локомотивной.

На демонтаж аварийных домов выделено 12 млн рублей в 2025 году.