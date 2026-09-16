Брянские лыжники завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве в Калуге

2026, 16 сентября 13:33

Брянские лыжники завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные чемпионат и первенство Калужской области по лыжероллерам. прошли на базе спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок». Участие в соревнованиях приняли лыжники из Жуковского муниципального округа, команда Карачевского района «Кровля и изоляция» и спортсмен из Брасовского района.

В гонке свободным стилем первые места заняли Егор Бондарев, Александра Лысенкова, Константин Автухов и Никита Шилин. Серебряные медали завоевали Михаил Широбоков и Владислав Петухов. Третьим стал Алексей Орехов.

В кроссе золотые медали завоевали Дарья Бондарева, Никита Шилин и Егор Бондарев.

Александра Лысенкова и Константин Автухов заняли второе место, а Сергей Ширков и Владислав Петухов — третье.