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Брянские лыжники завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве в Калуге

2026, 16 сентября 13:33
Брянские лыжники завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве в Калуге
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Брянские лыжники завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные чемпионат и первенство Калужской области по лыжероллерам. прошли на базе спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок». Участие в соревнованиях приняли лыжники из Жуковского муниципального округа, команда Карачевского района «Кровля и изоляция» и спортсмен из Брасовского района.

В гонке свободным стилем первые места заняли Егор Бондарев, Александра Лысенкова, Константин Автухов и Никита Шилин. Серебряные медали завоевали Михаил Широбоков и Владислав Петухов. Третьим стал Алексей Орехов.

В кроссе золотые медали завоевали Дарья Бондарева, Никита Шилин и Егор Бондарев.  

Александра Лысенкова  и Константин Автухов заняли второе место, а  Сергей Ширков и Владислав Петухов  — третье.

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