Автопробег «Москва — Волгоград» прошёл через Брянск. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне в Брянск прибыли участники автопробега «Москва — Волгоград». Его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площадку автоцентра LADA БН-Моторс приезали легенды российского автоспорта — Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов. Они встретились с болельщиками и вручили гостям георгиевские ленточки. Они также почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу.

«В рамках автопробега «Москва — Волгоград», посвященного 80-летию Великой Победы, наш город посетили прославленные российские автоспортсмены, и мы искренне рады встречать их на Брянской земле, тем более, что миссия их по-настоящему благородна. Сохранение памяти о Великой войне, о Победе — задача всех здоровых сил общества. Нынешнее и будущие поколения должны помнить, какой ценой нам всем досталась жизнь. Поэтому всем участникам и организаторам патриотических акций мы выражаем глубокую признательность», — сказал руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов.