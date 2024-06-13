Автопробег прошёл в День России в Брянске

Автопробег в День России собрал почти две тысячи участников в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске в День России прошёл патриотический автопробег. Организовал мероприятие фонд «Защитники Отечества».

На проспекте Героев собрались сотни украшенных флагами автомобилей. К автопробегу присоединились губернатор Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, депутаты, члены правительства, представители администраций, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций, активисты молодежных объединений и брянские автолюбители. Всего автопробег собрал почти две тысячи человек.

«Президент России Владимир Владимирович Путин 2024 год объявил Годом семьи. Семья — это самое главное, что есть у каждого человека. Сегодня наши защитники оберегают наш общий дом, Россию, а мы все должны стать опорой и защитой для их семей! Так было, так есть и так будет всегда! С Днём России!» — сказал губернатор Александр Богомаз.