Бассейн отремонтировали за 8 млн рублей в детсаду Брянска спустя 10 лет. Об этом сообщили в городской администрации

В саду №127 «Берёзка» Брянска более 10 лет не работал бассейн. Он расположен в отдельном здании. Ремонтов требовали кровля и помещения, а также устарело и обветшало все оборудование.

В этом году садик по госпрограмме «Развитие образования и науки Брянской области» получил субсидию. В августе стартовал ремонт бассейна. Подрядчик справился с задачей за четыре месяца.

В здании уложили современную полимерную мембрану на крышу, заменили окна, утеплили стены. Также подрядчик капитально отремонтировал тёплую галерею, которая соединяет бассейн и основной корпус.

Внутри преобразились все помещения: раздевалка, душевая, тренерская комната. В бассейне уложили новую плитку, отремонтировали канализацию, систему вентиляции. Вокруг чаши, а также в раздевалках и душевых специалисты уложили теплые водяные полы.

До конца года оборудование и чаша бассейна пройдут пуско-наладку. К январю в сад поступят скамейки, вешалки и инвентарь для плавания. Одновременно заниматься в бассейне смогут до 15 малышей в возрасте 3-7 лет.

«Капремонт завершился в начале декабря. Строители работали очень аккуратно и слаженно. Во время работ соблюдался тихий час», — рассказала заведующая детским садом №127 «Берёзка» Елена Юхачева.

Ремонт обошёлся почти в восемь миллионов рублей.