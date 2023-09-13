Бассейн в брянской гимназии готов для проведения занятий

Отремонтированный бассейн в гимназии №6 Брянска готов для проведения занятий. Об этом рассказали в городской администрации.
В гимназии №6 Брянска отремонтированный спортзал и бассейн готовы для проведения занятий. За полгода подрядчик привел в порядок одноэтажное здание: поменял кровлю, окна, систему отопления, электропроводку. Все помещения также преобразились. Вокруг чаши с водой уложили теплый пол. В спортзал поставили тренажеры.
В чашу бассейна уже набрали все 70 кубометров воды и составляются графики его посещения. На этой неделе специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды. Школьников будут сопровождать медработник и инструктор по плаванию.
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